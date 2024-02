Agricultors valencians de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) es van unir hui a la manifestació de Madrid, amb un crespó negre en record a les víctimes de l’incendi de Campanar

Al costat de centenars de tractors i més de 15.000 agricultors, ramaders i pescadors de totes les comunitats autònomes, col·lapsant el centre de la ciutat. Sota el lema “El camp exigeix suport, respecte i reconeixement”, la marxa va recórrer les principals avingudes del centre de la capital, partint des del Ministeri Agricultura fins a l’oficina de la Comissió Europea. En aquesta mobilització, que coincidia amb la reunió del Consell de Ministres d’Agricultura de la UE, el sector ha demandat a totes les administracions “respostes ràpides i estructurals a la crisi actual a la qual s’enfronta el sector agrari“.

Després de les mobilitzacions dutes a terme en les comunitats autònomes espanyoles com a part del calendari de protestes en unitat d’acció, les principals organitzacions agràries, ASAJA, COAG i UPA, van convocar aquesta primera manifestació unitària del sector agrari. ASAJA Brussel·les també ha sigut present en la protesta del camp europeu a Brussel·les al costat d’importants organitzacions agràries europees.

Els tractors van partir a les 09 hores des del pont d’Arganda, accedint a la capital per la Nacional 3, Avinguda del Mediterrani, Ciutat de Barcelona, per a concentrar-se finalment en el Passeig d’Infanta Isabel, enfront del ministeri d’Agricultura. Des d’aquest punt, acompanyats per les més de 15.000 persones assistents a peu, s’han dirigit a la seu de l’Oficina de la Comissió Europea, on van tindre lloc les intervencions dels màxims responsables de les organitzacions convocants.

El sector agrari espanyol ha reclamat un canvi de rumb de la política agrària, flexibilització i simplificació de la PAC, la millora de les assegurances agràries, una reestructuració dels acords comercials i la revisió de la Llei de la Cadena Alimentària. Cristóbal Aguado, president de AVA-ASAJA, ha reiterat que “som agricultors, no administratius en una oficina, ni podem ser professionals de la fotografia ni omplir tants papers. Menys burocràcia, un preu just, que funcione la cadena alimentària, que es revisen els acords internacionals i que es potencie l’assegurança agrària com correspon perquè puguem tindre una renda digna.”