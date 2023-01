Agricultura crea el Portal Agrari: un punt on trobar totes les ajudes i tràmits per al sector

Una eina indispensable i innovadora pensada per al agricultor, en el que pot trobar tota la informació relacionada en ajudes, tràmits així com resoldre dubtes. Eixe és l’objectiu del Portal Agrari de la Comunitat Valenciana, que s’ha presentant en la Conselleria d’Agricultura.

Este nou portal es tracta d’una nova via de comunicació i interacció contínua entre l’administració i el sector agrari a través de la tecnologia

La plataforma inclou un espai personal on totes aquelles persones i entitats que hagen comunicat informació a la Conselleria d’Agricultura. Puguen consultar i contrastar les dades que han aportat. És tracta d’un format interactiu pioner en la comunicació entre la ciutadania i l’administració.

El Portal Agrari permet acollir un gran volum de dades i estructures de coneixement basades en informació de l’entorn, accessible, directa i interactiva. Com per exemple un big data per desenvolupar eines d’intel·ligència artificial o la construcció de cartografia rural i mediambiental.

Pròximament, s’inclourà també informació relativa a la ramaderia i pesca i s’està treballant en paral·lel en altres iniciatives d’innovació i transformació digital com l’Oficina Virtual Veterinària o l’aplicació web per a la tramitació d’activitats d