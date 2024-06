L’objectiu és regular les ajudes per a previndre els danys causats en les explotacions agrícoles i ramaderes mitjançant l’establiment de barreres que impedisquen l’accés dels animals, els danys en els cultius o la transmissió de malalties en les espècies pecuàries

La finalitat és pal·liar els danys causats per la fauna cinegètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha obert a consulta pública prèvia el projecte d’orde per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a l’establiment de mesures preventives en explotacions agràries, amb la finalitat de pal·liar els danys causats per la fauna cinegètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

El període de consulta prèvia, tal com s’indica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és de 10 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci.

En els últims anys, s’ha constatat un increment de danys causats per la fauna cinegètica en les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana, i que les mesures aplicades no són suficients per a frenar l’expansió demogràfica de diverses espècies.

A la Comunitat Valenciana, resulta especialment preocupant l’increment en el nombre d’exemplars de senglar, que està provocant quantiosos perjuís a les explotacions agràries, on a l’elevada densitat poblacional d’esta espècie, s’unix la seua relació directa amb el bestiar domèstic, la qual cosa afavorix el risc de transmissió de malalties com la tuberculosi bovina (TB) i la pesta porcina africana (PPA), les dos d’extremada gravetat.

Igualment, han augmentat els danys causats per altres espècies cinegètiques com el cabirol, l’arruí, la cabra salvatge, el mufló o el conill, la qual cosa suposa un risc real per a les economies de les explotacions agrícoles i ramaderes, a més d’un perill per a les persones en provocar nombrosos accidents i múltiples problemes deguts a la seua sobrepoblació.

La norma, per tant, té per objectiu regular les ajudes destinades a les explotacions agràries primàries de la Comunitat Valenciana, per a previndre els danys causats per la fauna cinegètica, mitjançant l’establiment de barreres que hi impedisquen el seu accés i, en conseqüència, danys en els cultius o transmissió de malalties en les espècies pecuàries.