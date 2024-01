El conseller d’Agricultura visita la cooperativa Vallfrut de la Vall d’Uixó, que complix 50 anys dedicada a la producció i comercialització de cítrics

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, ha defensat la recuperació de parcel·les agràries abandonades i fer-les rendibles amb nous marcs de plantació, el seu redimensionament i la seua mecanització.

Durant una visita a la cooperativa Vallfrut de la Vall d’Uixó, que en 2024 complix 50 anys dedicada a la producció i comercialització de cítrics, José Luis Aguirre ha assenyalat que “perquè el futur de la clementina siga rendible, hem de treballar tots junts per a produir de manera eficient i sostenible amb els productes necessaris per a poder competir en igualtat de condicions amb tercers països”.

Així mateix, el conseller ha recordat les gestions que està fent a través del Ministeri d’Agricultura a Brussel·les per a defensar el sector agrari valencià davant de la competència de tercers països, especialment en la demanda de reciprocitat en l’ús de productes fitosanitaris i en el control de l’entrada de material vegetal lliure de malalties o plagues.

S‘està investigant des de la Conselleria les opcions que allarguen la campanya citrícola

Aguirre també ha afegit que ja s‘està investigant des de la Conselleria les opcions que allarguen la campanya citrícola i que el sector puga treballar durant més temps, i ha apuntat a la baixa rendibilitat de la citricultura i l’agricultura en general com la causa de la falta de relleu generacional en el sector, que fa que els jóvens no s’incorporen, la qual cosa implica que els agricultors en actiu tinguen cada vegada més edat.

En este sentit, el conseller ha destacat el treball realitzat per Vallfrut, que ha posat en pràctica solucions com la recuperació de terres abandonades, amb marcs de plantació adequats, mecanització i major superfície de les parcel·les perquè siguen rendibles i resulte atractiu per als joves, i ha expressat el seu suport al consell rector de l’entitat per a avançar en eixa estratègia.

Aguirre, que ha estat acompanyat pel director general de Producció Agrícola i Ramadera, Simón Martínez, i la directora general d’Indústria i Cadena Alimentària, Inmaculada Marco, ha defés la potenciació de la marca Nuleta i la resta de marques de la IGP Cítrics Valencians, “perquè fan falta mesures que se sumen unes a altres per a fer més atractiva la fruita per a incrementar el seu consum”.