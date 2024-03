En el marc del Dia Mundial de l’Aigua. Xúquer Viu amb el lema “Aigua per a la pau” com una crida a la solidaritat i l’acció col·lectiva.

I és que, en llocs com Gaza i Cisjordània, la població palestina enfronta una greu vulneració del dret humà a l’aigua. On Israel exercix un control restrictiu i discriminatori sobre l’accés a este recurs vital.

La situació d’emergència a Gaza s’agreuja amb la contaminació de l’aigua i la falta d’infraestructura adequada per al seu tractament. La qual cosa posa en perill la salut i la vida de milers de persones.

A nivell local, el transvasament Xúquer-Vinalopó planteja preocupacions sobre la sostenibilitat hídrica del Xúquer i de l’ecosistema de l’Albufera. La firma d’acords a llarg termini per al transvasament d’aigua sense considerar l’impacte ambiental i les necessitats locals és qüestionable. Especialment en un context de crisi climàtica.

Davant estos desafiaments, es fa una crida a la ciutadania i a les organitzacions ambientals i socials per defendre els drets i la sostenibilitat dels nostres recursos hídrics.

El Dia Mundial de l’Aigua es presenta com una oportunitat crucial per a unir forces en la lluita per la pau i els drets humans. Així com per a impulsar canvis significatius cap a un futur més just i sostenible per a tots.