L’entitat mixta amplia també per al 2024 la seua cobertura del consum, que arribarà als tres mil litres d’aigua per trimestre

En el que va d’any, Aïgues de Cullera ha ajudat a 78 famílies del municipi

L’empresa mixta Aigües de Cullera, formada per l’Ajuntament de Cullera i l’entitat privada Hidraqua, S.A, ha renovat el seu Fons Social per al exercici de 2024 per tal de continuar garantint els drets socials bàsics com l’accés a l’aigua a totes les veïnes i veïns que es troben en situació de vulnerabilitat.

Així es va aprovar en l’últim Consell d’Administració de l’entitat celebrat ahir dimecres, en el qual també es va decidir ampliar per al pròxim any la cobertura del consum de 36m³/trimestre a 39m³/trimestre, cosa que suposa un augment del suport en 3.000 litres d’aigua per trimestre.

«El compromís d’aquest equip de govern amb les persones més vulnerables és ferm. Amb aquest tipus d’ajuda garantim que puguen accedir als drets bàsics», ha assenyalat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Aquest programa d’acció dut a terme per Aigües de Cullera, permet finançar o ajornar factures sense cap mena d’interés a totes les famílies que presenten dificultats en el pagament de les seues factures per al subministrament d’aigua potable.

Fins a finals del mes de novembre de 2023, l’empresa mixta ha xifrat en 78 les famílies que han rebut l’ajuda d’aquest Fons Social, amb un total de 131 factures pagades.

L’empresa també disposa del denominat Pla 12 Gotes. Un programa de quota fixa que el client pot sol·licitar per a pagar cada mes el mateix import sobre la base del consum de l’any anterior. A final d’any s’estudia si l’import és superior o inferior en el consumit i es regularitza en els següents mesos, tornant al client la quantitat o finançant el pagament restant.

Entre altres mesures, també s’atorga més flexibilitat al client oferint la possibilitat de triar el dia del mes que preferisca que se li cobre la factura d’aigua.

Totes aquestes accions van en la línia que treballa l‘Ajuntament de Cullera d’una recuperació justa i de garantia dels drets socials bàsics.

Donació en la campanya de Nadal

Com és habitual en els últims anys, Aigües de Cullera ha realitzat una donació a Càritas Interparroquial de Cullera, per valor de 1.000 euros, per a col·laborar amb la campanya de repartiment d’aliments a les famílies més necessitades durant aquestes dates.