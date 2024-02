Ainhoa i Amanda donen la benvinguda a les Falles 2024 de Sueca

Sueca dóna el tret de sortida a les Falles de 2024 amb un acte multitudinari i emocionant a la plaça de l’Ajuntament

Les Falleres Majors de Sueca conviden a viure l’alegria i la tradició en una festa declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Centenars de persones van omplir la plaça de l’Ajuntament per a escoltar les paraules de les Falleres Majors de Sueca, Ainhoa Oltra Peiró i Amanda Torremocha Olegario, al costat de les seues corts d’honor, donant la benvinguda a les Falles de 2024

L’acte protocol·lari va començar amb la desfilada de les màximes representants del col·lectiu faller de la ciutat, acompanyades de la presidenta de la Junta Local Fallera, Lorena Sendra, i de les Falleres Majors, Presidents i Presidentes de les 16 comissions de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, els quals van ser situats en un lloc preferent en la plaça per a gaudir d’una Crida multitudinària que es va iniciar amb la interpretació de la peça ‘El Faller’, obra del suecà José Serrano, per part de tots els i les assistents.

Ja al balcó de l’edifici consistorial, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va entregar les claus de la ciutat a les Falleres Majors de Sueca, i va convidar a la ciutadania i visitants “a gaudir de les nostres Falles, deixant-vos contagiar per l’alegria, la música, la pólvora i la germanor. És el moment de compartir amb tothom una festa oberta, plural, diversa, inclusiva i solidària”.

A més, com a alcalde, va tindre paraules de felicitació per a les Falleres Majors de Sueca i les seues Corts d’Honor, com a ambaixadores de la festa, i va voler agrair el treball i dedicació de tots els professionals “que contribuïxen al fet que puguem gaudir de la millor festa del món. El meu reconeixement també a totes les comissions i a les seues Falleres majors i Presidents, així com a la labor de la Junta Local Fallera”, per a acabar el seu discurs desitjant unes molt felices Falles per a tots.

La presidenta de la Junta Local Fallera, Lorena Sendra, va agrair el gran esforç del col·lectiu al llarg de l’any a fi que, quan arriben estes dates, estiga tot a punt per a gaudir de les Falles, així com el suport de l’ajuntament; per a finalitzar animant a totes i tots a gaudir del bon ambient que aporta esta festa i a viure-la amb intensitat.

A continuació, va prendre la paraula la Fallera Major Infantil de Sueca, Amanda Torremocha, per a remarcar el paper fonamental dels xiquets i xiquetes en la festa, “les Falles no serien el mateix sense nosaltres. Tenim eixa alegria i energia que ens caracteritza. Veiem la festa des d’una perspectiva diferent i això és el que ens fa únics. Som el present i el futur de la festa”.

Per la seua part, la Fallera Major de Sueca, Ainhoa Oltra, va presumir d’una festa declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, “un reconeixement que devem als nostres avantpassats i al seu amor per la festa fallera, transmesa de generació en generació. Som part d’una festa que no té límits, que estima les seues arrels i que protegix la seua llengua valenciana”.

Finalment, la Fallera Major, va voler convidar als veïns i veïnes de la ciutat, i a tots aquells que encara no han tingut l’oportunitat d’enamorar-se de les Falles, “al fet que vingueu i descobriu una festa inclusiva, que defén la convivència i la germanor. Perquè les Falles i Sueca són sempre la millor combinació per a viure l’esplendor de la festa fallera”.

L’acte va comptar amb la presència també de la regidora de Falles, Gema Navarro, i d’una gran representació de la Corporació Municipal, així com de l’alcalde del Perelló, José Codoñer. Per a finalitzar l’acte, es va disparar una mascletà i es van realitzar les tradicionals fotos de la família fallera de 2024 en l’escala de l’Ajuntament.