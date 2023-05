Així és el nou mantell que va a lluir la Verge dels Desemparats 

Nou mantell que va a lluir la Verge dels Desemparats

El pròxim cap de setmana es conmemora la celebració de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats. Enguany ho fa enmig del centenari de la coronació pontificifia de la imatge, que es va portar a terme el 12 de maig de 1923. Este dimarts 9 de maig s’ha realitzat al saló de Cristall de l’ajuntament, l’acte de presentació del mantell que lliurà la imatge. A partir del tern arquebisbal utilitzat en la segona coronació de la Mare de Déu s’ha realitzat la vestidura restaurada.

La restauració de l’equipament de la imatge ha sigut realitzada i dirigida pel restaurador valencià Pedro Arrúe, que ha assistit també a l’acte. Juntament amb el rector de la Real Basílica de la mare de Déu dels Desemparats, Juan Melchor Seguí, i la cambrera de la Mare de Déu, María Dolores Alfonso. Els tres han agraït el suport de l’Ajuntament en la programació dels actes de commemoració de la coronació de la imatge.

Este mantell restaurat i els seus elements de conjunt serà el que portarà la imatge pelegrina de la Mare de Déu en els actes festius del pròxim diumenge, dia 14. Serà, de fet, el que lluirà en la processó general programada per a la vesprada d’esta jornada festiva. El conjunt, restaurat per l’especialista Pedro Arrúe. Ha sigut elaborat a partir de les peces d’un tern arquebisbal, utilitzat per l’arqebisbe Prudèncio Melo en la segona coronació de la imatge, que va tindre lloc als anys quaranta del segle passat