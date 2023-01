Una vegada entrats en el nou any, ja s’han posat en vigor les noves mesures. Per part del govern d’espanya per fer front a la inflació.

Una de les més mediàtiques i importants per al govern d’espanya. És la rebaixa de l’IVA, l’impost sobre el valor afegit en els productes de primera necessitat.

Els aliments de primera necessitat com el pa, l’oli, farines, fruita, verdura, i la llet, entre d’altres, van a passar d’un IVA supereeduït del 4% al 0.

Els productes d’higiene femenina també passen d’un 10% d’IVA al 4%. Esta rebaixa com va a afectar a la cistella de la compra? I, el més important, com la veuen els consumidors?