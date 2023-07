Al BIOPARC de València han nascut deu cries de la rata talp nua. Aquests mamífers han despertat un gran interés en la comunitat científica perquè tenen una excepcional esperança de vida, són immunes al càncer i són fèrtils durant tota la seua vida.

A les imatges podem observar el part “assistit” en el BIOPARC. Les rates talp nues són mamífers que tenen unes característiques singulars. La seua jerarquia i la vida social en grup és similar a la dels insectes, com per exemple la de les abelles. Existeix una rata talp reina, que és l’única amb capacitat reproductora i les altres són soldats, que l’assisteixen amb el part. Cada individu de la colònia té el seu paper per sobreviure.

Per altra banda, tenen altres trets que desconcerten la comunitat científica. Aquests mamífers han mostrat una elevada esperança de vida i immunitat al càncer. A més a més, s’ha descobert que les femelles reines de la rata talp nua tenen un nombre infinit d’òvuls, és a dir, són fèrtils durant tota la seua vida. Informacions clau per avançar en investigacions de salut i fertilitat humana.

El BIOPARC compta amb un recinte envidrat que permet veure els túnels, moviments, característiques físiques i conductes de la rata talp nua. Podem descobrir un animal diferent i conéixer les seues singularitats.