Alaquàs Dona Inici a les Festes Majors 2023 amb Llum, Foc i Tradició

El Correfocs i el Pregó Llancen la Programació Festiva

L’acte comptà amb la presència de col·lectius festers i les Falleres Majors d’Alaquàs 2023

La nit del divendres 25 d’agost va ser especial per a la ciutat d’Alaquàs. Amb pòlvora, música, i color, la ciutat va començar les seues Festes Majors 2023 amb un vibrant pregó des del balcó de l’Ajuntament d’Alaquàs, senyalant oficialment l’inici de la programació festiva.

Com és costum, l’acte va començar amb el tradicional Correfocs, organitzat per la Colla de Dimonis d’Alaquàs. El públic, embriagat per l’espectacle de colors i sons, es va deixar seduir per la màgia del foc i la música que omplia l’ambient.

Després d’aquest espectacular inici, va ser el torn dels discursos de benvinguda a les Festes. Els encarregats d’obrir l’acte van ser l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora de Festes, Sandra Conde. Ambdós van donar pas als emocionants parlaments per part dels diferents col·lectius festers de la ciutat, incloent-hi Clavaris de Sant Miquel, Confraria de la Santíssima Creu, Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, entre altres. L’acte també va comptar amb un servei d’interpretació a llengua de signes, reafirmant el compromís de la ciutat amb la inclusivitat.

Durant la cerimònia, es va tenir l’honor de comptar amb la presència de les Falleres Majors d’Alaquàs 2023, Ruth Maya Redondo i Andrea Pla Constancio així com la Jutgessa de Pau d’Alaquàs, Pilar Latorre.

Posteriorment, un emocionant pregó va donar pas a un espectacle audiovisual extraordinari a càrrec d’Air Show seguit de l’actuació ‘BACARRÀ ON TOUR 2023’ al recinte firal El Terç. Amb aquests actes, Alaquàs dóna la benvinguda a les seues festes.

Els esdeveniments festius continuaran fins al 17 de setembre, i tota la programació detallada es pot consultar al següent enllaç.

Amb una gran varietat d’actes planificats, les Festes Majors d’Alaquàs 2023 prometen ser unes de les més memorables, reflexionant la rica història i la vibrant comunitat de la ciutat.