L’objectiu d’aquesta actuació és realitzar un millor control del trànsit per tal de reforçar la seguretat ciutadana

L’Ajuntament d’Alaquàs està treballant en la instal·lació de quatre càmeres de vigilància vial en diferents punts del municipi.

Es tracta d’una iniciativa que té per objectiu contribuir a controlar el trànsit de manera més efectiva per tal d’augmentar la seguretat ciutadana.

Els treballs s’han iniciat hui i està previst que estiguen en funcionament durant els pròxims dies. Els dispositius s’estan instal·lant en punts claus del municipi com són algunes de les seues entrades i eixides. On no hi ha arbrat prop que puga dificultar la visió. Aquests quatre punts són: rotonda de l’avinguda Blasco Ibáñez amb carrer Rafael Alberti; avinguda Ausiàs March amb avinguda País Valencià; avinguda Pablo Iglesias (enfront de la gasolinera) i carrer Conca amb avinguda Camí Vell de Torrent.

Es tracta de dispositius d’última generació que funcionen tant de dia com de nit i que poden girar fins a 360 graus. Compten amb dues càmeres incorporades: na per a llegir i registrar les matrícules dels vehicles i altra de visió general que abarcarà la seguretat de la intersecció completa.

Aquestes càmeres estaran connectades a la central de la Policia Local d’Alaquàs i seran una ferramenta clau com a suport i per al desenvolupament de les seues tasques com per exemple en el cas de col·lisions, atropellaments o accidents, en els quals es permetrà determinar la responsabilitat del mateix.