Aquesta nova zona industrial, amb una inversió de 12.501.541 euros

Suposa una gran oportunitat per al desenvolupament econòmic d’Alaquàs i la creació de nous llocs de treball al municipi.

Alaquàs ha iniciat les obres d’urbanització del nou sector VII del Polígon dels Mollons. Una actuació que permetrà la creació d’una nova zona industrial a Alaquàs i que suposa un pas endavant en el desenvolupament econòmic i la creació de nous llocs de treball al municipi. Al mateix temps, es troben en execució també les obres de construcció de dues naus logístiques.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor d’Urbanisme i Àrees Industrials, Jaime Marqués, el Regidor de Desenvolupament Sostenible i Serveis Urbans, Sebastián Ruiz i la Regidora de Parcs i Jardins, Yasmina Pérez. Van visitar ahir dimecres 10 d’abril les obres per a conéixer de primera mà el seu estat. En l’acte van estar presents el president de l’Agrupació Comarcal d’Empresaris Alaquàs-Aldaia, Fidel Blasco. Una representació de les empreses que estan treballant en la urbanització i en la construcció de les naus logístiques.

El primer edil es va mostrar molt satisfet i va reconéixer que “es tracta d’una gran oportunitat per a Alaquàs. Que afavorirà el desenvolupament econòmic i permetrà la implantació de noves empreses a Alaquàs així com la creació de nous llocs de treball”. Toni Saura va recordar també el seu compromís amb el sector empresarial d’Alaquàs”. Va agrair el treball realitzat de manera conjunta entre l’Ajuntamentd’Alaquàs i l’Agrupació Comarcal d’Empresaris per a la seua posada en marxa d’aquest pla.

Aquesta nova zona que s’ha començat a urbanitzar s’ubica al sector VII del polígon dels Mollons, junt al Cementeri Municipal. L’àmbit d’actuació ocupa un total de 285.755 metres quadrats, del qual es destinaran 146.652 metres quadrats a sòl industrial i la resta a zones verdes. D’aquest desenvolupament, l’Ajuntament d’Alaquàs obté també 11.600 metres quadrats per a l’ampliació del Cementeri i 79.604 metres quadrats en altres sectors adscrits ubicats al Parc del Dijous i zona d’Horts Urbans.

Al mateix temps, s’han iniciat les obres de dues naus logístiques que han mostrat el seu interés per ubicar-se a Alaquàs. Una d’elles comptarà amb una superfície de 41.205 metres quadrats i el seu cost d’execució és de 8.310.238,00€. L’altra tindrà una superfície de 6.028 metres quadrats i un cost d’execució d’1.395.009 euros. A més d’aquestes dues, han mostrat interés altres empreses.

La creació d’aquesta nova zona industrial permetrà la implantació i el desenvolupament de noves empreses. Que per les seues característiques i necessitats de superfície no s’havien ubicat fins ara als polígons d’Alaquàs. Es tracta d’una actuació prevista dins de l’actual Pla General d’Ordenació Urbana d’Alaquàs que combina el creixement urbà i industrial amb la creació de noves zones verdes. Donant prioritat a la dotació de més sòl empresarial per tal d’afavorir la generació de noves indústries per al foment de l’ocupació.

La ubicació estratégica d’aquesta zona del Polígon, connectada de manera immillorable amb les principals vies de comunicación com són la CV410, la CV36 i la CV413 així com la seua proximitat a l’aeroport i al port de València, fan dels polígons industrials d’Alaquàs zones excel·lents per a la implantació de noves empreses.