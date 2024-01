Alaquàs redueix la taxa de persones ferides en els sinistres vials durant l’any 2023

El treball de la Policia Local d’Alaquàs en la millora de la seguretat vial. Les accions dutes a terme per a la pacificació del trànsit així com la creació de la rotonda de l’avinguda Pablo Iglesias amb el carrer Bisbe Cervera han sigut clau en aquesta disminució.

La Policia Local d’Alaquàs ha realitzat un any més el seu anàlisi sobre els sinistres vials durant l’any 2023.

D’aquest informe es desprén que el treball realitzat per la Unitat de Trànsit, Educació i Seguretat Vial així com les diferents accions dutes a terme han donat resultats positius.

Cal destacar que aquest any s’ha reduït la taxa de ferits en un 7,4% i des de 2003. No hi ha hagut morts en accidents en el casc urbà. Del document es desprén que els accidents es concentren principalment els dies laborals de dilluns a divendres entre les 13 i les 13:59 hores. Les principals causes d’accidents amb ferits són per atropellaments en pasos de vianants, persones conductores que no respecten la senyal STOP/CEDA. Maniobres indegudes, col·lisions per distracció o no respectar la distància de seguretat i caigudes.

Una de les intervencions que més han contribuït a aquesta disminució ha sigut la construcció durant l’any 2022 de la rotonda de l’avinguda Pablo Iglesias. Amb el carrer Bisbe Cervera amb la qual es va substituir l’encreuament semafòric que regulava la intersecció entre aquests dos vials urbans.

Durant aquest any s’ha constatat l’absència d’accidents de trànsit amb ferits en aquesta zona que abans de comptar amb aquesta rotonda. Sempre registrava accidents amb ferits amb caràcter periòdic i reiteratiu.

En aquest sentit destaca també la reducció en un 90% de l’accidentalitat amb ferits gràcies a la construcció l’any 2018 de la rotonda del carrer Jaume I amb avinguda Camí Vell de Torrent. També accions com l’adequació de la zona del poliesportiu del Terç. La plantació de noves zones verdes, l’extensió del carril bici i la creació d’un pas sobreelevat al carrer Bisbe Cervera.

Incorporació de les noves tecnologies a la gestió del trànsit com és el radar pedagògic del Carrer Major

D’entre les accions que contribueixen també amb aquests resultats destaquen l’esforç constant per mantindre un adequat nivell de qualitat en la pintura i manteniment de la senyalització viària i vertical d’atenció a la zona escolar, l’asfaltat de vials, repavimentació i construcció de nous passos de vianants, el disseny vial i l’ordenació del trànsit i un exhaustiu control d’alcohol i drogues per a garantir una circulació segura a través del qual s’han emés 18 atestats per delictes contra la seguretat vial, 16 denúncies a persones conductores per superar les taxes legals d’alcohol i 93 denúncies per conduir amb drogues en l’organisme.

A més, la incorporació de les noves tecnologies a la gestió del trànsit com és el radar pedagògic del Carrer Major, que ha contribuït a la pacificació de la seua circulació, i la instal·lació de càmeres en punts estratègits del municipi per a optimitzar la gestió vial del trànsit i el control d’accessos i interseccions han sigut accions estratègies que estan donant resultats positius.

L’informe complet es pot consultar al següent enllaç:

https://www.alaquas.org/ficheros/varios/Resumen_Ejecutivo_Siniestralidad_Vial_2023.pdf