L’Ajuntament d’Alaquàs reforça l’estructura del cos policial per a continuar garantint un servei públic de qualitat i donar resposta a les demandes ciutadanes

La Policia Local d’Alaquàs ha reforçat la seua estructura interna per tal de garantir un servei públic de qualitat a la ciutadania i augmentar la presència d’efectius als carrers per tal d’atendre el veïnat amb garantia i solvència.

Després de la finalització dels corresponents processos selectius, la Policia Local d’Alaquàs ha incorporat recentment tres nous agents interins per tal de cobrir les jubilacions produïdes en els últims mesos així com una plaça vacant per tal de reforzar l’increment de l’activitat policial en les pròximes Falles i altres festivitats com Semana Santa i Porrat.

Amb aquestes noves incorporacions, dos homes i una dona, es rebaixa l’edat mitjana del cos i es reposen les vacants. L’objectiu d’aquesta nova incorporació és reforçar i garantir un servei públic de qualitat a la ciutadania. Les places seran cobertes en propietat en breu ja que l’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat ja la seua publicació en BOP i DOGV.