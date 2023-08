Alaquàs Rescata la Història: Descobrint els Antics Noms dels Seus Carrers

Una ruta històrica per reviure la memòria de les vies d’Alaquàs

Programació especial per a les Festes Majors: itineraris culturals i teatralitzats

L’Ajuntament d’Alaquàs, en col·laboració amb el col·lectiu Quaderns d’Investigació, ha posat en marxa una nova proposta cultural amb l’objectiu de ressaltar el valor del centre històric i recobrar la memòria dels seus habitants. En aquesta ocasió, es tracta del projecte ‘Els noms antics dels nostres carrers’, una sèrie de rutes dissenyades per reviure la història de les vies més emblemàtiques d’Alaquàs.

El projecte fou presentat oficialment pel l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i el director de Quaderns d’Investigació, Enric Juan Redal. Durant la presentació, el primer edil va subratllar la importància de “recuperar els noms antics perquè, fent-ho, recobrem la memòria dels nostres avantpassats. Una de les principals tasques de les administracions és passar el testimoni dels nostres llegats a les futures generacions, potenciant així el coneixement de la nostra identitat.”

Dilluns 28 d’agost va tenir lloc la primera d’aquestes rutes, dirigida per Via Heraclia, que va comptar amb una gran acollida pel públic. El recorregut es va desenvolupar començant a la plaça de la Constitució i passant per vies com el carrer Benlliures, plaça Els Ollers, carrer Sant Miquel, entre d’altres, finalitzant al Castell d’Alaquàs.

El punt diferencial d’aquesta ruta fou la seua component teatralitzada, amb la col·laboració de l’equip de Teatro a Destajo, que va aportar una experiència immersiva als assistents.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les activitats especials programades per a les Festes Majors d’Alaquàs. Com a part d’aquesta programació, s’han organitzat altres rutes i visites, com la Ruta Històrica AL-AQÜAS al Castell o la Ruta Sèquies d’Alaquàs.

Per a més informació sobre aquestes activitats i altres esdeveniments relacionats amb les Festes Majors d’Alaquàs 2023, pot consultar-se a la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Alaquàs.