Alarmes Enceses al Sector Citrícola: Detectades Taronges amb Taca Negra Procedents d’Egipte a Europa

Primera Detecció de Taca Negra en Cítrics d’Egipte: L’Associació Valenciana d’Agricultors Exigeix Accions Urgents

La Plaga de Quarantena Prioritària S’Adapta Perfectament al Clima Mediterrani, segons l’EFSA

L’Associació Valenciana d’Agricultors ha informat que la Unió Europea ha detectat, per primera vegada, la taca negra dels cítrics en una importació de taronges amb procedència egípcia. Aquest fong, conegut com a Phyllosticta citricarpa o per les sigles CBS (Citric Black Espot), és notori per les marques negres que deixa en la pell de taronges i mandarines.

L’associació havia informat fa uns dies que a Sudàfrica ja s’havien detectat més de vint casos d’aquest fong. No obstant això, amb aquesta nova informació, s’encenen les alarmes al sector citrícola europeu i espanyol.

L’organització agrària ha remés cartes expressant la seua “enorme preocupació” i sol·licitant la “col·laboració dins de les seues competències” perquè la UE prenga mesures en aquest sentit. Les cartes s’han dirigit al ministre d’Agricultura, Luis Planas, a europarlamentaris amb responsabilitats en agricultura del PP, PSOE i VOX, i al conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre.

L’associació remarca que “la taca negra és una plaga de quarantena prioritària que, segons conclou l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), s’adapta perfectament al clima mediterrani.”

La detecció d’aquest fong en cítrics importats des d’Egipte representa un serios risc per al sector citrícola de la Comunitat Valenciana i d’altres regions mediterrànies. Les repercussions podrien ser significatives si no es prenen mesures eficaces per a controlar i prevenir la propagació de la taca negra.

Les autoritats agrícoles i de seguretat alimentària estan cridades a actuar amb rapidesa i determinació per a protegir la indústria citrícola local i garantir que els cítrics importats compleixen amb tots els estàndards de seguretat i qualitat requerits. La situació requereix una resposta coordinada i enèrgica per part de tots els actors involucrats.