Alba Fluixà rep el Guardó d’Or de la Falla Plaça Malva

La falla Plaça Malva d’Alzira va viure ahir una vesprada especial. Una vesprada on cultura i tradició s’uneixen per a la presentació de ‘Tro d’Avís’. El llibre de la comissió que, a hores d’ara, ja s’ha convertit en tot un referent al món de les Falles.

Enguany, baix el títol de “Canvi”, es va donar a conèixer el llibret de la Malva en un acte que va reunir en la Casa de la Cultura d’Alzira a desenes de persones amants de les falles i de la cultura. Que no va deixar indiferent a ningú. Un llibre carregat de novetats, tal i com ens va explicar el vice president de Cultura de Plaça Malva, Fernando Cortabarra.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez. Qui va voler destacar la tasca cultural que ve realitzant la comissió en el últims anys.

Però sense dubte un dels moments més emotius de la vesprada va tindre lloc amb l’entrega del Guardó d’Or de la Falla. Que enguanya ha sigut per a l’artista plàstica, gestora cultural i poetessa alzirenya Alba Fluixà.

Una guardonada amb una trajectòria admirable. Així ho va reconèixer Immaculada Cerdà, acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), qui va ser l’encarregada de presentar a Alba.

La guardonada, per la seua banda, va assegurar que és “un honor” rebre un reconeixement amb tanta trajectòria.

Els actes continuaran la pròxima setmana amb la presentació de la Guia Didàctica “Poemes per a canviar el món”, elaborada per Josep Antoni Fluixà i Alba Fluixà. Acte que servirà per a fer entrega del XV Premi Malva Alzira de Poesia Infantil o Juvenil.

