Albalat de la Ribera ha celebrat l’encontre d’associacions “Albalat al carrer”, amb la participació de les associacions locals i també convidats.

Enguany han sigut 30 els col·lectius els que han participat en la jornada, ampliant així l’oferta de participació.

Un dia per a mostrar el gran teixit associatiu que tenim i que tan important és per al dia a dia d’Albalat!

Una quarta edició que serveix per a donar a conèixer el treball que porten a terme les associacions i que, fruit de tot un any d’esforç, s’ha traduït també en un gran èxit d’assistència en una jornada on els carrers d’Albalat han estat envaits pels veïns i veïnes que han pogut gaudir també de tallers i exhibicions.