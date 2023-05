Albalat de la Ribera celebra amb un gran èxit la seua fira de les associacions

Albalat de la Ribera ha tornat a celebrar un any més la seua Fira de les Associacions. Una tercera edició que serveix per a donar a conèixer el treball que porten a terme les associacions que es dediquen a treballar pels altres

El fruit de tot un any treballant i que s’ha traduït també en un gran èxit d’assistència

Una jornada en la que els carrers del santíssim crist de les campanes així com el de la plaça major han estat envaits pels veïns i veïnes, així com per les carpes de les associacions

Entitats que han volgut eixir al carrer per a donar a conèixer el seu treball i per a ficar en el focus mediàtic diferents problemàtiques, com el treball per a aconseguir unes pensions dignes per als més majors

Altra associació, com la del dret a morir dignament de la Comunitat Valenciana també ha mostrat el seus objectius

Altres entitats, dedicades a la defensa, difusió i protecció dels nostres espais naturals també van tindre cabuda

Amb esta fira d’associacions, la localitat de la ribera baixa ha volgut fer valdre l’immens treball que porten a terme aquestes entitats. I és que moltes vegades la societat no és conscient de tot el que fan per a millorar la qualitat de vida d’altres persones