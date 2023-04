Albalat de la Ribera ha acollit la celebració de la 38a edició de les trobades d’escoles en Valencià. I ho han fet coincidint amb una data més que significativa, conjuntament amb la celebració del dia del llibre.

Organitzada per la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, Escola Valenciana, la Comissió Organitzadora de la 38aTrobada de Centres en Valencià d’Albalat de la Ribera i l’Ajuntament de la localitat

Una trobada que també ha mostrat el compromís per part de la ciutadania per apostar pel valencià i el seu futur com a llengua

Enguany, han estat dedicades a Carme Miquel, mestra, escriptora, mestra i activista per la llengua

Amb el lema “Recuperem el verd amb Carme Miquel”, les Trobades d’Escoles en Valencià 2023 han recuperat la total normalitat. Perquè després de tants anys d’història, en total…

Una crida a l’acció i un cant a l’esperança en la recuperació de la consciència ecologista mitjançant l’educació, eixe a sigut altre dels objectius d’aquest any, en unes trobades en les que es reivindica la necessitat i la utilitat del valencià en el nostre dia a dia