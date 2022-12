Albalat presenta la campanya d’Escola Valenciana “Joguets de trellat, joguets de profit”

L’Ajuntament d’Albalat ha acollit la presentació de “Joguets de trellat, joguets de profit”. Aquesta és la campanya amb què la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana amb la qual fa reflexionar les famílies a l’hora de regalar joguets. Precisament, Albalat de la Ribera s’encarregarà de la programació de la pròxima trobada d’Escoles en Valencià, prevista per a abril de 2023. El seu alcalde, Felip Hernandis, manifesta la satisfacció que sent el consistori per acollir-la.

Des de l’ajuntament es pretén que la campanya de joguines que s’enceta ara en la localitat, es puga difondre i realitzar en la Ribera.

Des d’escola valenciana, el president de la coordinadora de centres de la ribera, Joan Cortés, indica que es tracta d’una campanya que té com a finalitat ensenyar a triar el joguet més adequat per a cada xiquet.

La intenció és fer veure que no tots els missatges que les campanyes de joguines són adequats per als menors, sobretot aquells que difonen la cultura de l’enfrontament i la violència.

A més, l’ajuntament ha elaborat junt a la coordinadora, i per tal de donar difusió tant a la campanya com a la trobada del mes d’abril, uns tríptics i uns calendaris.

Una campanya que pretén conscienciar a mares, pares, professors i menuts sobre la importància d’escollir bé un joguet. Una campanya que suposa l’avantsala a la trentavuitena trobada d’escoles en valencià que el 2023 tindrà lloc a Albalat de la Ribera.

