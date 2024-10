Albalat recupera la Gala de l’Esport deu anys després

La Casa de la Cultura d’Albalat de la Ribera ha acollit la IV Gala de l’Esport una dècada després de l’última edició, celebrada al 2014.

L’objectiu d’aquesta recuperació, reconéixer el talent dels i les esportistes locals, molts d’ells amb projecció nacional i internacional, així com crear un punt de trobada entre els esportistes veterans i les noves generacions.

Una comissió conformada per un representant de cada associació esportiva i de cada partit del govern municipal ha estat l’encarregada d’escollir les persones guardonades entre les diferents candidatures. En la categoria A, es reconegué l’esforç i la dedicació de persones que formen part de les associacions del poble, com la Societat Esportiva Centpeus, la Colla Excursionista i la Penya Cicloturista Sucro, i d’equips com l’Athlètic Club Albalat de la Ribera.

La categoria B va reconéixer els mèrits de persones no vinculades directament a cap associació local però que han guanyat campionats provincials, autonòmics, europeus i mundials.

Finalment, la categoria C va reconéixer la tasca de veïns vinculats a l’esport des de les seues especialitats com l’entrenador Javier Lacalle i el cronista esportiu Santiago Durá. L’acte va comptar a més amb l’actuació d’un grup de ball de l’Escola de Ball Marimba d’Alzira, amb un integrant albalatenc.

Durant la gala, es ressaltaren els treballs en matèria esportiva que s’estan realitzant al municipi, com la reparació de pistes, el canvi de graderies, la instal·lació d’un marcador electrònic o el pròxim gran projecte de reforma de la piscina municipal. Un esdeveniment, en definitiva, que potencia el teixit esportiu local i que espera repetir-se en properes edicions.