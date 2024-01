Alberic celebra la vespra de Sant Antoni amb l’encesa de sis fogueres

Les festes de Sant Antoni d’Alberic van molt més enllà de la celebració del dia 17 de gener.

Les festeres i els festers del barri iniciaven una extensa programació d’actes en honor al seu patró el passat divendres 12 de gener. Amb el trasllat de la imatge de Sant Antoni, des del domicili de la Festera Major del 2023 fins a la casa de la Festera Major del 2024.

El diumenge 14 de gener va ser el dia elegit per a fer la tradicional baixà dels troncs. Des de la Muntanyeta, tot i que enguany els pins que s’han cremat provenien de la urbanització Los Rosales.

Estos mateixos pins van reunir el dimarts 16, a partir de les 20:00 hores. Centenars de persones per a dur a terme l’encesa de les sis fogueres. Quatre s’ubiquen al mateix carrer Sant Antoni, una al carrer Consuelo Aranda i altra al carrer Federico Soriano.

Tot i l’arribada del dia 17 de gener, els actes organitzats a Alberic s’estenen fins el diumenge 21, dia en que se celebrarà la Solemne Missa en la parròquia de Sant Llorenç i on, a continuació, tindrà lloc la benedicció dels animals.



Toño Carratalá, alcalde d’Alberic, manifestava que “és molt important seguir apostant per les festes de barri i així volem continuar fent-ho. A Alberic tenim festes com les Falles, el Diumenge de Rams o la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere que es fan extensibles a tota la població, però fomentar l’essència de cada barri és el que realment ens permet reforçar any rere any la nostra identitat com a poble”.