Alberic instal·larà aspersors de llarg abast per a combatre els incendis

L’estiu de 2023 ha sigut un els més calorosos de la història durant el qual hem patit diverses onades de calor, amb el perill de risc d’incendis que les altes temperatures pot ocasionar

El perill tampoc no acaba amb l’estiu perquè amb les tempestes elèctriques que porta la tardor, hi ha que mantindre l’alerta.

Per la qual cosa, algunes poblacions estan posant en pràctica mesure novedoses i pràctiques per tal de preservar els entorns d’arbratge, boscos i paratges naturals, com és el cas de la Muntanyeta d’Alberic.

L’alcalde de la població, Antonio Carratalá, van visitar Torrent per tal d’informarse sobre el funcionament del sistema de prevenció d’incendis compost per una xarxa de canons d’aigua que banyen el terreny i valorar la possibilitat d’implantar-lo en el seu municipi.

Un projecte que ja s’ha posat en marxa amb l’objectiu de millorar i mantenir l’entorn més protegit encara, ja que és un enclau referent per a tota la població.

Carratalá ha explicat com seria aquest sistema i el mecanisme que el faria efectiu, amb la intenció que en una mesos puga estar en funcionament.