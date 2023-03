Alberic llança el Concurs Fotogràfic de la Setmana Santa

L’Ajuntament d’Alberic ha redactat les bases d’un nou concurs de fotografia centrat en la Setmana Santa.

A diferència d’altres iniciatives d’estes característiques, les fotografies que es presentaran al concurs seran les de la present edició de la Setmana Santa (2023). No les de la Setmana Santa del 2022.

Així, totes aquelles persones que vulguen participar al concurs podran fer-ho eixint al carrer durant els actes d’enguany. Podrà participar qualsevol persona major d’edat i les persones menors de 18 anys que ho desitgen. Presentant l’autorització del pare, la mare o el tutor legal.

Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies, en color o en blanc i negre. A més, estarà permés el tractament de color en les imatges. Les obres es presentaran en format digital a través del correu electrònic premsa@alberic.es. A l’hora de la recepció del correu es confirmarà la recepció de les imatges. (En cas de no rebre confirmació en 48 hores, serà recomanable tornar a enviar les imatges).

Les fotografies hauran de presentar-se entre el dilluns 10 d’abril i el dimarts 25 d’abril de 2023, en format .JPG, amb una resolució de 300ppp i unes mesures mínimes de 30x45cm. Al correu de presentació de les imatges haurà de figurar el Nom i Cognoms de l’artista, DNI, direcció, població, província, telèfon de contacte, direcció de correu electrònic i títol de les obres presentades. A més, es valorarà positivament l’ explicació de les obres.

Respecte dels premi, l’Ajuntament d’Alberic atorgarà els següents reconeixements; un primer premi de 500 euros amb diploma acreditatiu; ; un segon premi de 200 euros amb diploma acreditatiu; ; un tercer premi de 100 euros amb diploma acreditatiu. A més, entre totes les persones participants (seleccionades i no seleccionades) es sortejaran 4 xecs per valor de 50 euros, vàlids per a gastar al comerç local d’Alberic.