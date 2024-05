Este diumenge 12 de maig, Alberic acollirà una nova edició del ja tradicional Concurs de Pintura Ràpida a l’Aire Lliure.

El qual començarà amb la recepció de les i els participants de 08:00 a 09:00 hores a l’Ajuntament.

Els participants, que hauran d’estar prèviament inscrits, hauran d’aportar DNI, justificant d’inscripció i el full de manteniment de tercers. Al mateix moment, les i els artistes hauran de comunicar a l’organització l’espai on s’ubicaran per a pintar.

A partir de les 13:45 hores, i fins a les 14:00 hores, les obres hauran de dipositar-se juntament amb el cavallet corresponent al Teatre Liceu, sense cap signatura ni distintiu. Tampoc podrà afegir-se cap classe de marc o revestiment.

La lectura del veredicte i l’entrega de premis tindrà lloc a les 15:30 hores al mateix teatre, i serà en este moment quan les autores i els autors de les obres podran signar els seus treballs i aportaran una fitxa tècnica amb el nom de l’artista, el títol del quadre i la tècnica utilitzada.

En finalitzar el concurs es repartirà un total de 3.300 euros entre els participants de la Modalitat A (majors d’edat), amb un primer premi de 1.000 euros; la Modalitat B (de 13 a 17 anys), amb un primer premi de 150 euros per a gastar en material de dibuix i pintura; i la Modalitat C (fins als 12 anys), amb un primer premi de 100 euros per a gastar en material de dibuix i pintura. A més, s’atorgarà un premi de 500 euros a l’artista local en la Modalitat A.

Pel que fa a la temàtica del concurs, l’Alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, explicava que “enguany hem volgut marcar una temàtica conjunta per a les tres categories i hem apostat per pintar els nostres barris, concretament la Glorieta i Verge dels Desemparats.

A més, des de la Regidoria d’Educació hem volgut fer partícips del concurs a tots els instituts de la comarca que oferten el Batxillerat Artístic, perquè pensem que estes iniciatives són un plus de motivació per a les i els joves amb vocació artística. Estem segurs que, un any més, la qualitat de les obres serà espectacular, com ja hem pogut comprovar en edicions passades gràcies als premis atorgats. Açò finalment acaba repercutint en positiu al nostre poble, que amb cada edició amplia el seu fons patrimonial amb la firma d’artistes de renom”.

Les inscripcions poden realitzar-se fins al divendres 10 de maig a les 14:00 hores. Tota la informació i documentació requerida està disponible a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alberic: https://www.alberic.es/va/noticia-evento/viii-concurs-pintura-rapida-laire-lliure-dalberic