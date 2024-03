Alberic viu el seu dia més gran amb el Diumenge de Rams d’Alberic

El Diumenge de Rams ha marcat l’inici de la Setmana Santa a Alberic. Amb una jornada de celebració que ha reunit a la comunitat local en diverses activitats tradicionals.

Han sigut molts els veins i veines que han assistit a Alberic per celebrar aquesta data tan especial. També s’han apropar turistes encuriosits per la particularitat dels actes i fins i tot Vicent Mompo, president de la diputació i vei del poble. Ha acudit a la proceso de la baixada dels sants.

Els actes han començat a primera hora del matí a la plaça de la Constitució, on la corporació municipal acompanyada per residents. Ha marxat cap a l’ermita de la Verge de Cullera per a la benedicció dels rams i les palmes.

Aquest ritual havia estat seguit per una processó pels carrers del municipi fins a l’església de l’Esperit Sant, on s’havia celebrat una missa. Durant el matí, Alberic havia rebut la visita de Natàlia Enguix. Vicepresidenta de la Diputació de València, qui va participar en el Concurs de l’Encisam al Calvari de l’Ermita de Santa Bàrbara.

Festival de Bandes

A la vesprada, la plaça de la Constitució ha estat l’escenari del Festival de Bandes. Amb la participació d’agrupacions locals vinculades a les confraries de la Setmana Santa. Amb la posta de sol, la Muntanyeta ha acollit una la desfilada de les nou imatges representatives de les confraries. Que les quals desfilaven fins a l’església de Sant Llorenç per a donar inici a la Setmana Santa del 2024.

El Dia de Rams a Alberic ha resultat un èxit rotund, amb una participació massiva de la comunitat local i visitants, que han omplert els carrers amb una atmosfera de fe, tradició i devoció. La processó que ha baixat de l’ermita ha estat un dels moments més emotius, reunint a devots i curiosos en un acte que ha marcat l’inici solemne de la Setmana Santa.