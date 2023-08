Albert Deruelle, del Club Escacs Sueca, Guanya el VII Open Internacional d’Escacs ‘Ciutat de Sueca’

Victòria Històrica: Deruelle Es Converteix en el Primer Guanyador Local del Torneig

Més de 80 Jugadors Participen en el Event, Organitzat amb Suport de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Sueca

El premi de l’Open Internacional d’Escacs, un dels esdeveniments més destacats en l’àmbit dels escacs a Espanya, es queda a Sueca. Albert Deruelle, membre del Club Escacs Sueca, va guanyar per primera vegada en la història del torneig el VII Open Internacional d’Escacs ‘Ciutat de Sueca’, celebrat del 7 al 13 d’agost a la ciutat de Ribera Baixa.

Deruelle va véncer als destacats jugadors Vladimir Chernikov, mestre ucraïnés, i al colombià Cristian Andrés Hernández, els qui van ocupar el segon i tercer lloc respectivament. Julian Borissov, monitor del club amfitrió, també va tindre un bon acompliment en obtindre el seté lloc.

Amb la participació de més de 80 jugadors d’escacs, el torneig va ser organitzat pel Club Escacs Sueca i la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca. En el lliurament de premis, van ser presents destacats mestres d’escacs com Antoaneta Stefanova, Iván Cheparinov i Jorden Van Foreest.

L’edil d’Esports, Julián Sáez, va ressaltar la importància de donar suport a esdeveniments esportius d’aquest nivell, per a posicionar a la ciutat com un lloc compromés amb l’esport en tots els seus nivells. El torneig va ser una ocasió per a mostrar la modernització del club, ja que es va dur a terme amb 19 taulers digitals i va ser transmés en viu a través de diverses plataformes en línia.

Aquesta victòria marca un moment històric per al Club Escacs Sueca i per a la ciutat en general, consolidant-se com un referent en l’escenari dels escacs internacional i reafirmant el seu compromís amb la promoció i el desenvolupament de l’esport.