Alberto Primo es posiciona per davant del partit socialista a Alcàsser després de 8 anys i aconsegueix l’alcaldia amb uns resultats espectaculars

Hui s’han celebrat les eleccions municipals, una jornada molt important que determinarà el futur de tota la ciutadania per als pròxims 4 anys. Així és que la gent d’Alcàsser ha decidit quin vol que siga aqueix futur. Després de dues legislatures del Partit Socialista amb Eva Zamora en l’alcaldia. Han fet que la llista encapçalada per Alberto Primo Llàcer siga la més votada i aconseguisca la majoria absoluta.

Després d’una jornada plena de tensions i emocions, la població ha fet que els populars tinguen l’oportunitat de fer real el canvi que portaven com a lema, “Canviem les coses ”. Prevalc Llàcer ha posat en relleu la gestió realitzada. El treball portat a la pràctica per tot el seu equip per a poder millorar el seu poble i poder arribar així a l’alcaldia d’Alcàsser. “Hem eixit al carrer a escoltar la gent perquè era el que necessitava. Ara li ho retornarem donant-li a Alcàsser i a tot el nostre veïnat el que es mereix”, comentava Cosí Llàcer.

Alberto ha volgut destacar que totes les propostes de futur que han presentat s’han pensat per i per a tota la gent, i que amb elles volen un futur per a Alcàsser amb més oportunitats, amb més serveis i amb millors infraestructures. “Cuidar del benestar de tota la ciutadania és un eix fonamental en el nostre projecte”, afirmava el candidat.

Els Populars agraeixen a tota la població que els ha brindat la seua confiança en aquestes eleccions i destaquen que “sabem el que el nostre poble necessita, i volem donar les gràcies de tot cor a tota la gent que ens ha triat, els prometem que no els fallarem, ni a ella ni a ningú, perquè governarem pensant en cada persona del nostre municipi”, remarcava Alberto Primo, que també declarava que: “aquesta majoria és per a tota la gent que viu en el municipi i es posa a treballar des de ja per a estar a l’altura de la seua població”, concloïa.