Alberto Primo, nou alcalde d’Alcàsser, presenta al·legacions contra la macrodepuradora

Una vegada passada la constitució de tots els ajuntaments, el passat dissabte 17 de juny, l’alcalde de l’Ajuntament d’Alcàsser, Alberto Primo, ja ha exercit el seu càrrec. Des que estava en l’oposició que l’alcalde rebutja el projecte de la construcció de la macrodepuradora, afirmant que estaven, estan i estaran en contra.

Per això, en el seu primer dia front al consistori d’aquesta població de l’horta sud, ha anunciat que ha redactat i presentat les al·legacions contra la construcció de la mateixa.

Primo afirma que aquest projecte no és beneficiós per al poble, doncs consideren que “la ubicació és inadequada, innecessària i perjudicial per a les persones, el medi ambient, el municipi i, en definitiva, els veïns”. Argumenten que “l’ampliació i adequació del sistema de sanejament i depuració de la EDAR en Torrent resoldria el problema” i la proposen com la “millor alternativa”.

A més a més, fan referència a l’estudi per a la millora en els sistemes de sanejament, ubicats en l’àmbit del col·lector Oest. A través d’aquest es donen tres alternatives d’ubicació: en l’entorn del barranc del Poyo, en altre emplaçament aigües amunt de les zones de generació que facilite la seua reutilització i naturalització, junt a la EDAR de Torrent, o en el polígon industrial de Condonyers en Picassent.

També afirmen que la zona on es pretén construir és inundable, que la distància mínima a les vivendes és de 300 metres i que, junt a ella, està l’Hort de Suay, considerat Bé de Rellevància Local. A tot açò se li suma el pas de 2.500 camions per el casc urbà de la localitat, com a única forma d’accés.