Alboraia Aconsegueix una Reducció Notable dels Residus a Port Saplaya i La Patacona gràcies a Mesures Extraordinàries

Una Ràpida Intervenció Municipal, la Col·laboració de l’Hostaleria i la Ciutadania han resultat Clau

Ampliació de Contenidors, Brigada Especial i Conscienciació Ciutadana: Estratègia Multifacètica per al Control dels Residus

La quantitat de residus orgànics i reciclables que la força turística i qualitativa d’Alboraia ha generat degut a un gran increment poblacional en els seus nuclis de platges durant l’estiu ha començat a reduir-se de forma notable gràcies a les mesures extraordinàries implementades per l’Ajuntament.

La reacció de l’Ajuntament amb un dispositiu especial de neteja, les bones accions del sector hostelero, i la col·laboració ciutadana han estat fonamentals per a controlar el problema. El Consistori ha compartit imatges que mostren l’inici del final d’un problema que ha superat les previsions.

Cada estiu, l’Ajuntament activa un reforç especial per augmentar la quantitat de contenidors i el personal encarregat de recollir residus per l’arribada de turistes, una mesura que havia estat efectiva fins ara. No

obstant, la quantitat de visitants ha sigut major de l’esperada en aquesta ocasió, provocant una presència extrema de restes fora dels seus contenidors.

El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, i la regidora de Vies Públiques, Ana Bru, es van reunir amb FCC, l’empresa encarregada de la neteja, per abordar les mesures extraordinàries. S’ha aconseguit

ampliar la quantitat de contenidors, habilitar contenidors específics per a l’hosteleria local i disposar d’una brigada especial per a la recollida de residus fora del contenidor.

Addicionalment, s’han pres altres mesures com l’augment de la freqüència del servei municipal de plagues, l’augment de treballadors en 10 des de gener i la posada en marxa màxima del contracte de neteja. També s’està conscientitzant a la ciutadania del seu paper crucial en el manteniment del municipi, recordant els horaris en què s’ha de baixar la brossa i l’estat en què s’ha de fer.

Amb aquestes accions, Alboraia ha demostrat la seua capacitat per respondre ràpidament a una situació inesperada i ha establert un exemple de com la col·laboració comunitària i la planificació estratègica poden contribuir de manera significativa a la gestió sostenible dels residus i al manteniment de l’entorn natural.