Alboraia augmentarà la protecció en la infància i adolescència en situació de risc amb un nou reglament

La dissolució de l’empresa municipal CRIDA i l’assimilació de les més de 800.000 euros de deute no aconsegueix els suports necessaris després de 10 anys de procés tècnic

El Ple Municipal d’Alboraia ha acordat per unanimitat la creació d’un nou reglament que aborde una major protecció per a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc.

La mesura suposa un gran pas avant en aquesta matèria, permetent la creació d’una comissió tècnica per a treballar de manera individualitzada amb tècnics de serveis socials, d’educació, de la Policia Local i altres serveis.

L’objectiu del nou reglament és establir el procediment per a la detecció, valoració, intervenció i, en cas de ser necessari, declaració i cessament de la situació de risc de xiquets, xiquetes i adolescents. Fomentant també l’actuació coordinada de tots els i les agents implicats en el procediment de protecció de la persona menor d’edat, i regulant les actuacions i el procediment municipal que ha de realitzar-se per a efectuar les declaracions de situacions de risc. Tot això conforme a la normativa actual en matèria de protecció a la infància i adolescència, amb l’objectiu de protegir la infància i evitar situacions de desemparament.

El segon punt del dia no va ser aprovat, ja que amb els suports de PSOE i Compromís i les abstencions d’Esquerra Unida, Partit Popular, Alboraia Actua i Vox, no va aconseguir tirar avant l’acceptació del deute de CRIDA per l’Ajuntament i la seua posterior dissolució. El Centre de Resposta Integral d’Alboraia, creada l’any 2009 sota el govern popular de Manuel Álvaro, s’encarregava de la neteja i manteniment de les vies públiques “i en poc temps va generar deutes econòmics”, tal com van explicar durant la sessió diversos agents com l’alcalde, Miguel Chavarría, o una de les liquidadores, Àngels Benlloch.

La falta de suports no posa fi a 10 anys de procés tècnic en el qual secretaria, intervenció i liquidadors assignats per la Junta General de CRIDA han estat treballant per a tancar la germana d’EGUSA. D’aquesta manera, continua el deute de 866.562 euros, que l’Equip de Govern pretenia assumir “a través del romanent de tresoreria en una oportunitat única concorde a les lleis fiscals després de la pandèmia COVID-19 que ens estava deixant invertir els nostres estalvis més enllà del deute viu amb els bancs”, explica la portaveu del PSOE, Ana Bru.