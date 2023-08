Alboraia Celebra l’Èxit dels Pressupostos Municipals amb la Creació d’un Nou Parc i Més

Conclusió de dos dels Tres Projectes Populars Finançats pels Veïns: una Senda Pedalable i un Parc Infantil

Una Iniciativa Pionera que Reflecteix l’Empoderament i Participació Ciutadana en la Gestió Municipal

L’Ajuntament d’Alboraia està a punt de concloure dos dels tres projectes populars finançats pels veïns a través dels Pressupostos Municipals, implementats a la fi de 2022.

Un dels projectes completats és l’extensió d’una senda pedalable que connecta l’àrea tradicional del municipi amb La Patacona a través de l’horta. Aquesta ruta ha sigut millorada amb mesures de seguretat i il·luminació, beneficiant la comunitat escolar de l’IES La Patacona en proporcionar un camí segur per fomentar la mobilitat sostenible.

El segon projecte, en procés, involucra la creació d’un nou parc d’entreteniment per a xiquets de 8 a 12 anys. Situat en el Passeig d’Aragó, entre un parc infantil i l’escultura de la Ruta del Greal, aquest parc afavorirà el lleure i l’educació dels més joves.

El tercer projecte, enfocat en millores per al parc caní en l’avinguda de les Corts Valencianes, encara no ha començat a causa de la necessitat d’obtindre permisos.

Aquests projectes participatius, llançats per primera vegada en 2022, marquen una fita en la història del municipi. Amb més de 141 propostes ciutadanes i 3.350 avals, un pressupost de més de 100.000 euros ha recolzat les iniciatives, que van ser avaluades tècnicament i votades per més de 25.000 residents.

L’èxit d’aquests projectes reflecteix la força i la unió de la comunitat d’Alboraia, i estableix un precedent positiu per a la governança participativa i transparent. La realització d’aquestes iniciatives no només millora la qualitat de vida dels residents, sinó que també subratlla la importància del treball conjunt entre ciutadans i govern local per a crear un entorn més viu i sostenible.