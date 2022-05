La Festa del Miracle de Peixets torna a l’Ermita després de dos anys

El 6 de juny se celebrarà un altre any la Festa del Miracle de Peixets a Alboraia. Després de dos anys en què el context soci-sanitari no ha permés realitzar com sempre la tradicional festivitat, aquest juny es podrà tornar a celebrar com sempre s’havia estat fent.

L’any passat no va poder celebrar-se de manera presencial a causa de la situació sanitària, però la regidoria de Festes va proposar un programació alternativa per a commemorar aquesta data de manera segura durant el cap de setmana.

Aquesta edició la festa tornarà a la seua localització habitual, l’Ermita dels Peixets. El dilluns 6 de juny a partir de les 11 del matí, la població alborayense podrà gaudir de la programació preparada per a aquesta commemoració.

A les 11.00 hi haurà activitats lúdiques per a tots els públics, en l’espectacular entorn de l’Ermita dels Peixets. A les 12 del matí tindrà lloc la missa en la mateixa ermita com és habitual.

En arribar el migdia, a les 14.00, es faran paelles populars al costat de l’ermita. L’Ajuntament d’Alboraia facilitarà els ingredients, llenya, cadires i taules per a les persones que el sol·liciten.

Per a això, s’haurà de comprar un tíquet amb les racions que es necessiten, que es podrà adquirir a partir d’aquest mateix dilluns en les webs: www.agendaalboraya.com, www.giglon.com, o de manera presencial a la Casa de la Cultura José Peris Aragó, de 9 a 21h, de dilluns a divendres. Si només es necessiten cadires i taules, s’haurà de sol·licitar a la Casa de la Cultura. El preu serà de 2€ per ració, i el termini per a demanar-les acaba l’1 de juny.

Per a finalitzar, a partir de les 16.30 hi haurà música ambient per a amenitzar la sobretaula a les persones que hagen acudit.

