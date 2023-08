“Alboraia Desconeguda”: L’èxit del Turisme Teatral torna al Setembre

Una Experiència Teatral que Resurrecta la Història d’Alboraia

Noves Dates Anunciades davant la Gran Demanda del Públic

Després d’un notable èxit turístic, ‘Alboraia Desconeguda’ ofereix noves oportunitats per submergir-se en la rica història del municipi. L’Ajuntament d’Alboraia i Via Heraclia han confirmat les noves dates en què residents i turistes podran gaudir d’aquesta visita teatralitzada. Aquesta experiència única incorpora personatges del principi del segle XX, desvelant amb passió la història oculta d’Alboraia.

Amb més de 600 participants en les 23 sessions anteriors, aquesta iniciativa de ‘Alboraia Turisme’ s’ha establert com una revolució en la manera de comprendre el passat del municipi. Les visites, que inclouen intervencions en esdeveniments com el FITUR 2023 i la inauguració de la nova escultura de la Ruta del Greal, tornaran el setembre els dissabtes a les 19.00 hores per evitar el calor intens. Les dates s’ampliaran fins a novembre, amb més detalls que s’anunciaran pròximament. Per participar, cal reservar plaça trucant al 625 062 599.

Raquel Casares, regidora de Turisme, ha ressaltat el compromís de l’ajuntament amb projectes innovadors: “Continuem apostant per aquests projectes que ens permeten mostrar d’una forma original i atractiva el que és Alboraia. Hem treballat estretament amb diversos sectors per promoure un turisme de qualitat i desitgem que més gent descobreixi el que ‘Alboraia Desconeguda’ ofereix.”

La ruta per Alboraia revela misteris sorprenents. Va ser un port comercial important durant l’època dels romans i fenicis, i va ser fondata com a alqueria musulmana al segle XIII per un familiar de Jaume I. El municipi ha estat llar de figures destacades com el botànic Cavanilles i l’escriptor Vicente Blasco Ibáñez.

A més d’explorar l’història, els participants són tractats amb actuacions en viu per part d’actors de Via Heraclia. La ruta inclou llocs d’interès com l’Església Asunción de La nostra Senyora i el Xalet Blau. Les històries que es comparteixen varien des de l’origen de l’escut municipal fins als antics molins i fonts que han format part integral de la cultura i el llegat d’Alboraia. La visita promet no solament entreteniment, sinó també una profunda apreciació per la rica història d’aquesta comunitat valenciana.