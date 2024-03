Alboraia disposarà d’un servei gratuït d’orientació jurídica, Jurisprop, i impulsa noves millores en el Polígon Industrial

El Ple Municipal nomena el jutge de pau substitut, accepta estudiar la proposta d’ASEPAL sobre l’ocupació de parcel·les del polígon Camí de la Mar i revisa i diversifica els trams d’aplicació de les tarifes de l’aigua

El servei gratuït d’orientació jurídic de proximitat de la Generalitat Valenciana es posarà en marxa pròximament. L’Ajuntament d’Alboraia ha acordat per unanimitat l’inici de Jurisprop en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de València.

Es prestarà el servei una vegada a la setmana en l’edifici de Canonge Juliá, situat al costat del SMIC i el Defensor del Veí. D’aquesta manera, s’impulsa l’accés a la justícia com a servei públic a tota la ciutadania.

La unanimitat plenària també ha ratificat la subvenció a l’IVACE per a l’exercici 2024 per a rebre la subvenció de 206.014,18 euros. Que aniran destinats a continuar millorant la competitivitat i modernització del Polígon Industrial Camí la Mar.

En aquesta ocasió, el pressupost permetrà establir una nova infraestructura d’estacionament segur de bicicletes i patinets (elèctrics o no). Habilitar nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics, millorar la zona enjardinada de l’entrada al polígon i la rotonda. Ampliar les voreres per a garantir la seua accessibilitat i augmentar la pressió del subministrament d’aigua.

De nou per unanimitat, Juan Manuel Quintero Parra ha sigut acceptat pel Ple per a assumir el càrrec de Jutge de Pau substitut. Un altre dels punts que va tirar avant va ser la revisió de la tarifa de subministrament d’aigua potable i clavegueram, sol·licitada per Aqualia, després de negociar a la baixa la repercussió de l’augment de cost del servei corresponents als últims 10 anys. Una revisió a la qual l’empresa té dret com recull el contracte signat en 2004.

Es tracta d’un xicotet increment en la taxa als trams de major consum, que va de cèntims a un màxim d’un euro, i una xicoteta rebaixa de la tarifa, que abasta al 40% dels usuaris que comprén el tram de menor consum. Aquests ajustos permetran frenar els dèficits acumulats d’explotació, garantint la sostenibilitat econòmica del servei, al mateix temps que s’estimula l’estalvi en el consum d’aigua.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, PSOE i Compromís, les abstenció del Partit Popular condicionada al fet que s’estudie i revise el contracte de 2004 per a saber si seria possible modificar les clàusules de revisió de tarifes per a intentar que es puguen assumir pressupostàriament els necessaris ajustos de tarifa en un futur. També es va abstindre Alboraia Actua i va votar en contra Esquerra Unida – Unides Podem i Vox.

Finalment, el Ple va elevar a institucional la moció presentada pel Partit Popular sobre la proposta dels industrials per a revisar l’ocupació de parcel·les del Polígon Industrial i adequar la normativa vigent, atés que al no tirar avant la revisió del Pla General de 1991, aquest i alguns altres problemes urbanístics han quedat per resoldre. Es tracta d’una proposta en la qual ja estaven treballant els tècnics municipals, per a adaptar el consensuat amb el polígon en la revisió del Pla General i abastar, almenys, el que permeta una Modificació Puntual del Pla vigent.