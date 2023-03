El Ple Municipal també va aprovar la pròrroga del contracte de neteja viària i l’adhesió a l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible

L’Ajuntament d’Alboraia iniciarà pròximament el procés de concurs públic per a les obres del nou institut públic que se situarà en La Patacona. Després de l’aprovació de les clàusules i plecs del contracte en l’última sessió ordinària del Ple Municipal. La nova infraestructura educativa tirarà avant, amb les característiques fixades per la Conselleria d’Educació en el projecte tècnic. Amb el suport de tots els grups polítics, a excepció de l’abstenció de Vox.

El nou IES La Patacona es durà a terme dins del Pla Edificant

D’aquesta manera, el nou IES La Patacona es durà a terme dins del Pla Edificant, tal com figura l’acord aconseguit entre l’alcalde, Miguel Chavarría, i la Generalitat Valenciana. Ho farà amb un pressupost d’11.998.108,20 euros que assumirà l’administració autonòmica. Amb una garantia del 10% del preu fixat i un termini de 18 mesos de duració de les actuacions, una vegada iniciades les obres.

L’Equip de Govern d’Alboraia ha destacat que amb aquest nou centre educatiu “tindrem en el nucli de La Patacona un equipament complet de serveis educatius públics. Escoleta Municipal, Escola d’Adults, col·legi d’Infantil i Primària, Institut de Secundària i Batxiller i Institut de Formació Professional”.

A més, les noves instal·lacions s’han pensat per a generar un gran pati que concentre els espais esportius i de joc i els equipaments. Del qual puguen ser utilitzats fora d’horari escolar pel veïnat. A més, la portaveu del PSOE, Ana Bru, ha comunicat que les actuals dependències de l’institut seran reformades i usades per a Formació Professional. L’oferta de titulacions de la qual podrà ampliar-se.

Acord per la sostenibilitat

El suport general, amb l’abstenció de Vox, ha permès a Alboraia iniciar els tràmits per a l’adhesió a l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible. Impulsada per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenibles de l’Agenda 2030 de l’ONU.

La integració suposa accedir a una xarxa de municipis per a compartir experiències i agilitar tràmits per a avançar en la implementació dels objectius que passen per promoure una agricultura sostenible. Una educació inclusiva i de qualitat, igualtat de gènere, promoure un creixement econòmic sostenible i combatre el Canvi Climàtic, entre moltes altres. Aquestes accions ja estan sent adoptades en totes les polítiques municipals. Reflectides en estratègies com el Pla Estratègic de Turisme, el Pla Estratègic de Serveis Socials, els Plans Urbans d’Actuació Municipal, el pacte d’alcaldes PAUS etc.

Contracte de gestió del servei de recollida i transport de residus urbans i neteja viària

Respecte a altres propostes, el Ple Municipal, amb els vots a favor de PSOE i l’abstenció de la resta de partits. També ha acordat la pròrroga del contracte de gestió del servei de recollida i transport de residus urbans i neteja viària. Mentre es redacten els nous plecs i s’adapten els serveis als nous plans de residus municipals i autonòmic. Que s’estan redactant i implementant en els municipis. El nou plec arreplegarà les millores ja establides en els últims anys i adaptarà les seues exigències de servei als nous objectius mediambientals.

El Ple va aprovar la condecoració amb la creu al mèrit policial amb el distintiu blau al tinent de la Guàrdia Civil Gregorio Martín Muñoz. Per les seues qualitats professionals i cíviques. A petició de la Policia Local, sense el suport d’Esquerra Unida i l’abstenció de Compromís enfront del vot a favor de la resta.

La declaració del 8M, que un any més va haver de ser votada com a moció pel rebuig de Vox. Va ser aprovada per la resta de grups per àmplia majoria. Posteriorment el Ple va ser informat de la renúncia de Vicente Francisco Martínez Bauset. Com a regidor de la Corporació Municipal per Ciutadans i l’alcalde va informar d’assumptes diversos. Entre ells, el distintiu rebut per Alboraia com a Municipi Turístic de Rellevància de la Comunitat Valenciana.