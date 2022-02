La tendència descendent continua un altre mes més i suma 418 nous contractes de treball, quasi duplicant les xifres de gener de 2021

El nombre de persones sense treball ha disminuït a Alboraia el mes de gener de 2022 fins a aconseguir els 1.137 aturats, baixant dels 1.517 que hi havia en el mateix mes de l’any passat. Aquest percentatge, que suposa un descens del 25,05%, situa al municipi com el segon de l’Horta Nord en el qual la caiguda ha sigut més pronunciada, el quart parlant en xifres absolutes.

Les dades, extrets de Labora i recopilats pel consorci Pactem Nord, que presideix l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, confirmen la tendència a la baixa que es porta produint des del segon trimestre de l’any passat en l’àmbit comarcal i a escala local. 4.779 persones han deixat d’estar desocupades en la comparativa interanual entre tots els municipis de l’Horta Nord. No es registrava un nivell de desocupació tan baix des de novembre de 2008.

D’altra banda, el nombre de contractes de treball també ha crescut notablement a Alboraia, quasi duplicant la xifra respecte a gener de 2021 (418 al gener de 2022 enfront dels 258 del mateix mes de l’any anterior). Amb això, Alboraia aporta prop de mig miler als 8.981 contractes de treball que s’han realitzat al gener de 2022 a l’Horta Nord.

Un municipi generador d’ocupació

La regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum que lidera Sebastián Torres desenvolupa una labor constant en matèria d’ocupació. L’administració pública local genera llocs de treball a través dels plans d’ocupació, així com conté eines de gestió i de suport com l’Agència de Desenvolupament Local i el Consorci Pactem Nord del qual forma part Alboraia, a més de les campanyes de promoció (el recent ‘Compres amb cor’ o ‘Alboraia eres tu’, per exemple) del comerç local.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, valora positivament les dades d’ocupació que es publiquen cada mes: “La reducció constant de la desocupació i l’augment de les contractacions sempre és una bona notícia per al nostre poble”. És un esforç en el qual l’Ajuntament d’Alboraia continuarà treballant, explica el primer edil, “ja que una de les nostres prioritats és garantir la millor salut del teixit social i econòmic d’Alboraia”.

