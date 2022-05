• El 19 i el 21 de maig, la Junta Local contra el Càncer estarà recaptant fons en el nucli urbà i la zona d’Alcampo i Leroy Merlín en Port Saplaya, respectivament

El grup de voluntariat que enguany col·laborarà amb la Junta Local contra el Càncer en la seua iniciativa anual de la col·lecta s’ha reunit recentment a la Casa del Comte de Zanoguera de la localitat.

Es tracta d’alumnes i alumnes dels centres educatius Santa María Marianistas i Don José Lluch, que han pogut gaudir d’un berenar preparat per l’associació local i una sèrie d’obsequis per l’Ajuntament d’Alboraia a manera d’agraïment pel seu esforç i participació.

En la trobada, van estar presents la regidora de Serveis Socials, Susana Cazorla, la regidora d’Igualtat, Zeudy Estal, i el regidor de Participació Veïnal, Manuel Andreu, a més de la presidenta de la Junta Local contra el Càncer, Sefa Sanfeliu. Tots ells van explicar els detalls de la col·lecta, que enguany es durà a terme el dijous, 19 de maig, en el nucli tradicional i el dissabte, 21 de maig, en la zona d’Alcampo i Leroy Merlín en Port Saplaya.

No és l’única iniciativa que s’està duent a terme per a recaptar fons per a la investigació sobre el càncer. El 25 de juny es durà a terme la popular 10K Alboraia contra el Càncer, en la qual l’Ajuntament d’Alboraia i la Junta Local contra el Càncer tornen a col·laborar per a continuar obtenint ingressos que es destinen al citat fi.

