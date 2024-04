Alboraia es reuneix amb la Generalitat i la Séquia de Rascanya per a la prevenció de possibles episodis d’inundacions

Les propostes presentades busquen evitar que els carrers s’inunden davant episodis extraordinaris de crescuda de les séquies per fortes pluges

Reunió entre l’Ajuntament d’Alboraia, la Séquia de Rascanya i la Generalitat Valenciana. Per a tractar diverses propostes i possibles solucions per a previndre episodis d’inundacions davant fortes pluges

La trobada, per al qual s’ha sol·licitat consell i possibilitats d’ajuda econòmica per a les accions proposades. Ha comptat amb l’alcalde, Miguel Chavarría; la regidora d’Urbanisme, Ana Bru; el Síndic de la Séquia de Rascanya, Enrique Aguilar. Tècnics de totes dues parts i la directora general de l’aigua de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti Galindo.

L’alcalde va presentar el projecte de desviament de séquies que podria discórrer per una xicoteta ronda que s’executarà en les obres d’urbanització del PAI Ronda Nord que tancarà el municipi pel nord. Si es trobara finançament per a aquest projecte que s’estima en un milió d’euros. Es podrien aprofitar aquestes obres per a instal·lar el col·lector que desviarien les aigües de reg que travessen el nucli urbà en aquests moments, augmentant el risc d’inundació en cas d’episodis. Es tracta d’un projecte secundat per la Séquia de Rascanya en corroborar que es tracta d’aigua de reg i que continuarà arribant a l’horta de l’altre costat d’Alboraia.

La reunió també va tractar l’augment de la captació d’aigües de la séquia de la Font, principalment del col·lector situat entre Tavernes Blanques i Alboraia, que desguassa en el Barranc del Carraixet. La idea és realitzar una modificació tècnica per a ajudar al fet que puga captar més aigua i desviar-la cap al paratge natural abans que entre en el nucli tradicional.