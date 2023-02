Alboraia farà una xarrada sobre delictes d’odi s víctimes

Alboraia farà una xarrada sobre delictes d’odi per a informar sobre ells i l’assistència i suport a les víctimes

Professionals procedents de la Policia Nacional i Local de València. Activistes per la Igualtat realitzaran el col·loqui en aquesta matèria que ha augmentat en els últims anys

L’Ajuntament d’Alboraia ha organitzat una jornada informativa sobre delictes d’odi. Amb la finalitat d’explicar quins són i com millorar l’assistència i el suport a les víctimes davant aquesta mena de comportaments

La xarra col·loqui, a la qual també acudirà la subdelegada del Govern, Raquel Ibáñez Sánchez. Tindrà lloc el dimarts, 21 de febrer, a les 19.00 hores en el Centre Portalet (C/ Portalet, 8. Primera planta) i abordarà aquesta matèria, els delictes de la qual han experimentat un alarmant increment en els últims temps.

La taula de ponents

La taula de ponents la componen un grup de professionals procedents d’agents socials altament implicats amb els delictes d’odi. Pedro Antonio Martínez, inspector de Policia Nacional i responsable del recentment creat Grup EVO (investigació d’extremismes violents, odi, conductes racistes i xenòfobes). David Fernando Garfella, inspector de la Policia Local de València, llicenciat en Criminologia i fundador del grup Policia i Diversitat. Isabel García Sánchez, activista per la Igualtat i els Drets del Col·lectiu LGTBI; i Antonio Moreno López, activista LGTBI.

Els delictes d’odi són aquells en els quals es discrimina, verbalment o físicament. Aqualsevol persona per motius racistes, antisemites o altres referents i ideologies, religió o creences, orientació sexual, malaltia o discapacitat, entre altres. La xarrada s’emmarca dins del II Pla d’Acció de Lluita contra els Delictes d’Odi 2022-2024 del Ministeri de l’Interior per a les Forces i Cossos de Seguretat d’Estat.

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, convida a tots els veïns i veïnes a acudir i aprendre “d’uns fets delictius que no tenen cap cabuda en una societat plenament democràtica com la nostra”. El primer edil recorda que contínuament “estem concentrant-nos en rebuig d’aquests comportaments incívics i repugnants i també volem informar la ciutadania de com poden actuar”.