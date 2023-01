Alboraia finalitza els treballs de millora del carril bici i d’il·luminació del parc caní de la Pinadeta

Aquesta zona ja va experimentar una notable millora amb l’habilitació d’un nou carril bici que va connectar l’Avinguda de l’Orxata amb València

L’Ajuntament d’Alboraia ha finalitzat les tasques de millora del carril bici i d’il·luminació del parc caní. Que es troben en la zona de la Pinadeta, en l’entrada del municipi des de València que connecta amb l’Avinguda de l’Orxata. Al costat de la parcel·la de les instal·lacions d’FGV. La inversió de quasi 48 mil euros que ha realitzat la regidoria d’Urbanisme d’Ana Bru. Ha permés dur a terme els treballs necessaris per a adequar fins i tot més aquest emplaçament.

L’objectiu de les millores era potenciar la seguretat i comoditat de les persones usuàries habituals de totes dues zones

L’objectiu de l’actuació ha perseguit potenciar la seguretat i comoditat de les persones usuàries habituals de totes dues zones. Tant al parc caní com en el carril bici. D’aquesta manera, en la primera s’han instal·lat huit nous fanals recarregables amb energia solar, lluminària LED i d’alta resistència a la corrosió i desmuntat les prèviament existents per al seu mecanitzat.

Els treballs de la segona zona s’han centrat en la neteja del terreny existent mitjançant la retirada de restes de pinassa i fulles per a la preparació de la plataforma del carril. Delimitat l’ample de dos metres de carril projectat mitjançant la vorada alterna existent i executat la citada plataforma amb una base d’arena morterenca estabilitzada amb ciment sobre el qual ja passen els vehicles sostenibles.

El carril bici de la Pinadeta ja va ser habilitat per l’Ajuntament d’Alboraia. Quan es van dur a terme la millora de connexió del carril bici provinent de València des de l’Avinguda dels Germans Machado i el Bulevard Perifèric Nord. Per a connectar-lo amb el ja existent en l’Avinguda de l’Orxata d’Alboraia, a través d’una ajuda de la Diputació de València.

Tots aquests treballs s’emmarquen dins del compliment del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Una guia d’actuacions a mitjà i llarg termini que té per objectiu fomentar l’ús del transport sostenible. Per a la cura del medi ambient i el compliment de l’Agenda 2030. Dins d’aquestes actuacions, recentment s’ha habilitat en el Polígon Industrial del nucli tradicional un nou carril bici per a donar servei a les persones treballadores d’aquest espai laboral.