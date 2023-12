L’ajuda de l’IVACE suposa un esforç extra a la mobilitat sostenible i a la seguretat d’aquests vehicles per a les persones treballadores d’aquest espai

L’Ajuntament d’Alboraia ha posat en marxa el nou aparcament gratuït per a bicicletes i patinets. En el Polígon Industrial Camí la Mar amb una subvenció de l’IVACE de 42.265,40 euros.

El nou equipament té per objectiu fomentar la mobilitat sostenible, seguint les directrius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Complementant-se amb el carril bici recentment construït per a donar servei a les persones treballadores d’aquest espai productiu.

De la mateixa manera, la instal·lació també permetrà guardar aquests vehicles amb una major seguretat, ja que es tracta d’una infraestructura completament tancada. El mòdul aparcabicicletes i VMP està emplaçat al carrer Ceramistes i funciona mitjançant plaques solars integrades en la mateixa estructura. Disposa de 20 taquilles individuals a les quals es pot accedir per tots dos costats de l’aparcament, destinant 10 a bicicletes i altres 10 a patinets.

Cadascuna d’aquestes taquilles és estanca, amb tancament lateral i inferior, de manera que s’impossibilite l’accés des de les taquilles contigües. L’espai permet albergar no sols el vehicle, sinó també el cas i estris personals de l’usuari. Cada mòdul disposa d’una porta d’obertura automàtica mitjançant pany electrònic allotjat a l’interior i accionada per una app disponible en els principals sistemes operatius per a telèfons intel·ligents, IOS i Android.