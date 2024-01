L’Ajuntament treballa a garantir la futura productivitat de l’horta local i a potenciar el comerç local i els seus llocs de treball potenciant l’orxata a nous nivells i el turisme

L’ús de l’orxata artesana no sols com a refresc, sinó també com a ingredient en qualsevol plat gastronòmic. Ha centrat el focus d’Alboraia en la fira internacional de turisme, FITUR, a Madrid.

L’Ajuntament busca impulsar el seu producte estrela en l’àmbit gastronòmic, baix la qualitat del Club de Producte ‘Alboraia – Artesans de l’Orxata’, integrat pel Gremi d’Orxaters Artesans i empreses que conceben aquest producte com una experiència turística.

Per a això, Alboraia ha portat a un convidat estrela: el xef Lluís Penyafort. Adobat ja a cuinar amb orxata en directe (en la fira Gastrònoma, per exemple), el cuiner ha liderat sota l’organització de l’Ajuntament d’Alboraia un tast d’orxata artesanal davant agents turístics d’Espanya i de l’àmbit internacional. També ha preparat un arròs cremós amb orxata amb blanquet i sépia.

Finalment, han presentat al món el Pataconafest, el festival de La Patacona de música i molt més que evidencia la gran varietat de plans que hi ha a Alboraia per a fer.

Part d’aquest esforç pel turisme de qualitat s’ha vist recompensat amb el distintiu SICTED, entregat en el marc de FITUR. El premi reconeix i recompensa tot el treball realitzat en la millora de la qualitat de la gestió turística, un aspecte que no és nou per a Alboraia que ja compta amb el distintiu de municipi de rellevància turística de la Comunitat Valenciana i amb segells de qualitat com la Q i Qualitur.

I és que tot aquest gran avanç realitzat per l’Ajuntament d’Alboraia en matèria turística i l’orxata artesana com a eix central respon a la línia de treball de garantir el futur de l’horta productiva amb la xufa i potenciar, així, el relleu generacional dels seus professionals, així com potenciar l’impacte econòmic del turisme en el comerç local i sumar nous llocs de treball.