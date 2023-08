Alboraia inaugura un innovador parc lúdic del Passeig d’Aragó amb zones específiques per a menors d’entre 8 i 12 anys

Un projecte resultant dels Pressupostos Participatius d’Alboraia es materialitza amb èxit

Equipaments d’escalada, tirolina i taules de jocs clàssics enriquixen la nova infraestructura

L’Ajuntament d’Alboraia ha culminat amb èxit un dels projectes més ambiciosos resultants dels primers Pressupostos Participatius de la seua història: un parc lúdic situat en el emblemàtic Passeig d’Aragó. El parc se centra en proporcionar espais lúdics per a xiquets i xiquetes d’entre 8 i 12 anys, completant així l’oferta amb una àrea adjacent destinada a menors de 7 anys.

La recent construcció està dotada d’atraccions com una tirolina, diversos equipaments d’escalada, taules de pícnic i suports per a jocs tradicionals com el parxís i els escacs. Aquesta incorporació s’afegeix a l’augment constant de zones enfocades a la joventut a Alboraia, incloent el recent parc intergeneracional de Port Saplaya i les instal·lacions de l’Espai Jove.

Miguel Chavarría, l’alcalde d’Alboraia, ha expressat la seua satisfacció pel projecte: “La col·laboració amb la comunitat ha estat essencial. La persona que va sorgir amb la idea ha estat al capdavant per assegurar que l’espai reflecteix les necessitats i desitjos dels nostres ciutadans.”

Un altre projecte resultant dels Pressupostos Participatius ha estat la senda pedalable que conecta Alboraia des del Passeig d’Aragó amb La Patacona. Recentment s’hi han realitzat millores significatives, incloent la seua extensió fins a l’IES La Patacona. Es preveu que aquesta ruta rebi millores addicionals en seguretat i il·luminació.

L’última fase d’aquests projectes participatius serà la renovació del parc caní d’Avinguda de les Corts Valencianes. Aquesta actualització, prevista per a començar al setembre, inclourà llums alimentades amb energia solar, una font d’aigua per a visitants humans i canins, i aparcabicis en l’entrada del parc.

Amb la finalització d’aquests projectes, Alboraia demostra el seu compromís amb la creació d’espais comunitaris inclusius, moderns i sostenibles. Es reflecteix una visió d’una ciutat que valora la participació ciutadana i busca millorar constantment per al benefici dels seus residents.