El municipi valencià és el quart de l’Horta Nord on més baixa la desocupació i el tercer amb més contractacions

Alboraia ha tornat a marcar el seu mínim històric de desocupació dels últims 15 anys (2008) durant maig. Marca que va aconseguir al desembre de 2022 i que pràcticament ha mantingut durant el primer semestre de l’any.

D’aquesta manera, actualment hi ha 1.046 persones en situació de desocupació i cerca activa de treball. Segons dades del Ministeri de Treball i el consorci Pactem Nord.

La dada, que també reflecteix un descens del 7,35% en comparació a maig de 2022 (1.129 persones en aquells dies). Situa a Alboraia com el quart municipi on més baixa l’atur a l’Horta Nord. En una tendència que també segueix a la baixa en haver eliminat de la desocupació a 1.134 persones respecte al mateix mes de l’any passat. Actualment, hi ha 18.048 persones sense treball a la comarca, 7.793 menys que l’any 2016 (25.841).

La quantitat de contractacions realitzades durant maig també s’han disparat, amb 561 nous contractes signats. Alboraia torna a situar-se com un motor clau de l’ocupació, sent el tercer municipi de la comarca amb més contractacions i contribuint a les 7.731 fetes a l’Horta Nord.

La notícia és doblement bona, ja que no sols mostra una pujada des d’abril (371 en aqueix mes, 51,21% més), sinó que també reflecteix una major qualitat de l’ocupació: el 56,50% dels contractes nous de maig han sigut indefinits.

L’Ajuntament d’Alboraia juga un paper fonamental al costat de les empreses en matèria de generació d’ocupació a través de dues iniciatives: les constants campanyes de promoció del teixit productiu local mitjançant propostes com ‘Alboraia eres la teua’ i la contractació directa de personal a través de plans d’ocupació i borses de treball que al maig han nodrit al servei de Socorrisme i Salvament Marítim, pràctiques formatives per a estudiants o l’inici al juliol de ‘Alboraia et beca’.