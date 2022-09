Els nous recipients, situats en els tres nuclis urbans, tenen sensors d’ompliment i de prevenció de vessaments

25 nous contenidors d’oli usat s’estan instal·lant aquests dies en els tres nuclis urbans d’Alboraia com a part del nou servei de recollida d’oli domèstic usat que l’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Nox Energy amb l’objectiu de fomentar l’economia circular. La regidoria de Medi Ambient, que dirigeix Raquel Casares, continua així la seua línia de treball per la sostenibilitat, característica que comparteix amb altres departaments com el de Turisme o Urbanisme.

La principal novetat del nou servei és que dota d’intel·ligència als contenidors, que compten amb sensors d’ompliment que avisen al contractista. Aquest ús de la tecnologia permet un control en temps real del nivell d’ompliment, prevenció de vessaments, optimització de la logística, eficiència energètica i reducció de les emissions CO2.

La capacitat dels nous recipients és de 200 litres. La seua utilització és senzilla: els veïns i veïnes han d’abocar l’oli vegetal o d’oliva usats i ja fred en recipients de plàstic com a botelles, garrafes, etc. de 5 litres màxim i portar-ho als contenidors habilitats. En cap cas s’ha de llançar mantega, oli lubrificant de motor ni qualsevol altre residu. Amb el material depositat, Nox Energy gestionarà, transportarà i pretratará l’oli vegetal usat per a la producció de biocombustibles amb baixes emissions.

Raquel Casares explica la importància de participar en aquesta mena d’accions: “La correcta selecció i depòsit dels residus ens permet aconseguir una Alboraia encara més sostenible, una característica baix la qual estem treballant des de fa anys amb diferents departaments”. La regidora de Medi Ambient recorda que les administracions i cada veí i veïna “hem de contribuir a combatre el canvi climàtic i ajudar al fet que el nostre planeta i el nostre entorn siga un entorn net”.