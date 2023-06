Alboraia ja té el seu cartell per a les Festes Majors de juliol

El dissenyador Raúl Colomer, guanya el primer premi de cartelleria i Gonzalo Dubón s’alça amb l’accèssit

L’Ajuntament d’Alboraia, després de convocar un altre any més el concurs de cartells per a anunciar les esperades Festes Majors de 2023. Va reunir ahir el jurat per a deliberar sobre els dos guardons entre els més de 40 cartells que van participar en el concurs.



El jurat municipal presidit per l’alcalde en funcions, Miguel Chavarría i compost per Manuel Andreu, regidor de Cultura en funcions; Inés Pérez, tècnica d’Igualtat; Ana Mayol, artista i Carles Eugeni Blàzquez, artista i dissenyador gràfic. Van decidir per unanimitat atorgar el primer premi de 1.000 euros al treball de Raúl Colomer. Més conegut com a Kolo i el següent premi, l’accèssit amb 300 euros va ser per al disseny de Gonzalo Dubón.



Tant els dos cartells premiats com la resta de dissenys es podran gaudir en una exposició que romandrà a la Casa de la Cultura ‘José Peris Aragó’ fins al 16 de juny.