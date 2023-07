Alboraia, premi Archival Comunitat Valenciana 2023 pel 675 aniversari del Miracle dels Peixets

El Premi Especial recau en la Fundación Juntos Por la Vida. Un dels pilars solidaris en favor d’Ucraïna i amb una de les seues seus en Port Saplaya

Alboraia ha sigut doblement premiada en els Premis Archival Comunitat Valenciana 2023. Pel 675 aniversari del Miracle dels Peixets i amb el guardó especial per la fundació Junts per la Vida. Així ha passat el municipi per una gala celebrada per Archival. Una associació sense ànim de lucre per al foment i promoció de la recuperació dels centres històrics d’Espanya en aspectes urbanístics, comercials, artesanals, culturals, turístics i socials.

A la recollida del primer premi van acudir l’alcalde, Miguel Chavarría; la regidora de Cultura, Concha Villena. El rector Juan José Llácer i el president de la Junta Local de Germandats i Corporacions de Setmana Santa d’Alboraia, Jorge Martínez. Durant la seua intervenció, Chavarría ha citat l’orgull d’Alboraia “per tindre aquesta marca històrica”. A més del treball realitzat des de la regidories de Turisme i de Cultura amb els agents socials “perquè tothom conega les nostres tradicions”.

A aquest esment que reconeix el manteniment de les tradicions autòctones i la col·laboració en favor del patrimoni històric cultural i mediambiental de la Comunitat Valenciana. Se li suma el Premi Especial Archival España 2023. Que ha recaigut en la fundació Junts per la Vida. L’associació li ha atorgat el premi per la seua labor humanitària. Un treball que a Alboraia es coneix recentment per, per exemple, les seues actuacions en col·laboració amb el Consistori per a l’enviament de material energètic i sanitari durant la guerra a Ucraïna. La seua fundadora i directora, Clara Arnal, que té una de les seus a Port Saplaya, va recollir el premi.